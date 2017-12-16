شاهد.. لاعب الباطن يهدر جزائية على طريقة جون تيري

أهدر البرازيلي تراباي أديسون، مهاجم الباطن، ركلة جزاء لفريقه أمام اتحاد جدة بشكل غريب بعدما انزلق على أرضية الملعب لحظة تسديدها، في طريقة تشابه إهدار الإنجليزي جون تيري ركلة الجزاء الشهيرة في نهائي كأس دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وتحصل الباطن على ركلة جزاء بعد إعاقة محمد قاسم لمهنا واقص مدافع الباطن في الدقيقة 57، وانبرى لها تراباي الذي سقط على الأرض لحظة التنفيذ لتصل الكرة بكل هدوء إلى فواز القرني حارس الاتحاد.

وكلف ضياع ركلة الجزاء ضياع 3 نقاط من أصحاب الأرض بعدما سجل عبدالعزيز العرياني مهاجم الاتحاد البديل هدف الفوز بعد أقل من نصف ساعة على لقطة تراباي.

وأعادت لحظة وقوع تراباي إلى الأذهان، سقوط جون تيري قائد تشيلسي السابق في عام 2008 عندما كان يستعد لتنفيذ ركلة ترجيحية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه مانشستر يونايتد، وأهدرها الدولي الإنجليزي السابق ليحتفل لاعبو مانشستر يونايتد بحصولهم على اللقب.