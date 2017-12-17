آل الشيخ يدعو منتخب السنغال إلى أداء العمرة

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة دعوة لمنتخب السنغال لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة بعد تأهلهم إلى كأس العالم 2018.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "تويتر": يسرني توجيه الدعوة للمنتخب السنغالي لزيارة المملكة وأداء العمرة، بمناسبة التأهل لكأس العالم 2018م.

وتأهلت السنغال إلى مونديال روسيا كخامس منتخب أفريقي إلى جانب مصر والمغرب وتونس ونيجيريا، ووقعت في مجموعة تضم كلاً من اليابان وكولومبيا وبولندا.

وسبق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن وجه دعوات مماثلة لمنتخبات المغرب ومصر وتونس عقب تأهلهم إلى كأس العالم التي ستقام منتصف يونيو المقبل.