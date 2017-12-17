الملك سلمان يستقبل السويسري جياني إنفانتينو

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وناقش الملك سلمان مع رئيس فيفا أبرز برامج الاتحاد الدولي لتطوير لعبة كرة القدم، ومجالات التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في المملكة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر الاستقبال، وزير الخارجية، عادل الجبير، وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ويشارك إنفانتينو في الاحتفالية التي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2018.

وذكرت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن رئيس فيفا وصل إلى الرياض، وكان في استقباله عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي.

وتأتي زيارة إنفانتينو للسعودية ضمن زياراته عددا من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، والتي بدأت بالإمارات من أجل حضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت السبت بتتويج ريال مدريد الإسباني باللقب بعد فوزه على جريمو البرازيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية، ثم السعودية، قبل أن يسافر إلى الكويت لحضور افتتاح كأس الخليج (خليجي 23) التي ستنطلق في 22 ديسمبر الحالي.