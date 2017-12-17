سلسلة من 30 مباراة بلا هزيمة لهلال دياز ينهيها الفيحاء

ألحق الفيحاء الخسارة الأولى للهلال منذ 30 مباراة في الدوري بعد فوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان في المجمعة في ختام المرحلة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب الهلال 30 مباراة تحت إدارة رامون دياز منذ أكتوبر 2016 عندما خسر أمام اتحاد جدة بهدفين، ولم يتلقى أي هزيمة في الدوري منذ تلك المواجهة.

وفقد الهلال نغمة الانتصارات في المباراة الثانية على التوالي عقب تعادله المفاجئ أمام مضيفه الفتح صفر - صفر في المرحلة السابقة.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي سنحت له فرصة مبكرة لمهاجمه الفنزويلي غليمين ريفاس الذي تلقى عرضية مميزة من زميله ياسر الشهراني إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

ورد الفيحاء على هجمة الهلال حينما سدد لاعبه حسن معاذ كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عبدالله المعيوف بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيحاء الذي فاجأ الهلال بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 51 عن طريق مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز الذي حول عرضية زميله توفيق بوحيمد بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة للمباراة ونجح مدافعه ياسر الشهراني بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 بعد تلقيه الكرة داخل منطقة جزاء الفيحاء ليسدد الكرة في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وكثف الهلال هجومه على مرمى الفيحاء وكاد مهاجمه ريفاس أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله نواف العابد إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 82 تمكن الكولومبي دانيلو أسبريا بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله حسن معاذ برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وكثف الهلال هجومه في الدقائق الأخيرة وكاد مدافعه أسامه هوساوي أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً على قوس منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مسلم آل فريج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء الى 16 نقطة متقدماً الى المركز العاشر، وبقي الهلال على رصيده السابق 27 نقطة متراجعاً الى المركز الثاني بفارق نقطة عن أهلي جدة المتصدر