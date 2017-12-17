فيلم يحكي قصة الأخضر مع المونديال في حفل هيئة الرياضة

ستقدم الهيئة العامة للرياضة فيلماً قصيراً في بداية الحفل الخاص بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم 2018 يحكي علاقة الأخضر مع المونديالات الأربع التي خاضها.

وسيشمل الحفل حفلاً غنائياً كبيراً بمشاركة مجموعة من الفنانيين السعوديين يتقدمهم محمد عبده وعبادي الجوهر وراشد الماجد ورابح صقر احتفالاً بعودة الأخضر إلى المونديال.



وسيقام الحفل في الصالات الخضراء، التي غيّرت الهيئة العامة للرياضة شكلها بالكامل لتتناسب مع الحفل، كما سيشهد الحفل تواجد العديد من وزراء الرياضة العرب، وعدد من اللاعبين القدامى على مستوى السعودية والخليج والعرب والعالم، وتم دعوة إداريين رياضيين سابقين وفنانين ومجموعة من الإعلاميين.



وشر حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر" وصول بعض المدعوين إلى الرياض لحضور الحفل الكبير، ومنهم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد وماجد المهندس والممثل حسن البلام وحارس المرمى المصري الشهير أحمد شوبير.





