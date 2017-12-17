هوساوي: لا توجد أعذار لمستوانا السيء.. ولم نستحق الفوز

أكد أسامة هوساوي أن خسارة النقاط الثلاث أمام الفيحاء كانت بسبب عدم تركيز لاعبي الفريق، مضيفا أن كرة القدم لا تعطي من لا يعمل بجد.

وقال قائد الهلال عقب المباراة: إن لم تعطي كرة القدم ما تستحقه فإنها لن تعطيك، ولا يوجد أي عذر على المستوى السيء الذي ظهر به الفريق.، ونتمنى أن لا نكرر الأخطاء ذاتها في المواجهات القادمة.

وأبدى سامي الخيبري لاعب الفيحاء سعادته بالفوز المهم، مؤكدا على أهمية الانتصارات المتتالية للفريق القادم من المجمعة: استطعنا الفوز على الهلال وتحقيق فوز متتالي بشكل غير مسبوق في تاريخ الفيحاء، وكان لا بد من إحراز انتصارين متتاليين لاحتياجنا الابتعاد عن المراكز الحرجة، وهدفنا في الموسم الحالي هو البقاء.