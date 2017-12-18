تركي آل الشيخ يوجه بلعب الأخضر مباراة في العراق

وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بخوض المنتخب السعودي مباراة أمام نظيره العراقي على أراضي الأخير في الربع الأول من العام القادم.

وقال تركي آل الشيخ في الاحتفال الخاص بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم: نتمنى أن يرفع الحظر على الملاعب العراقية، وأتمنى من الاتحاد السعودي خوض مباراة على الأراضي العراقية في الربع الأول من العام المقبل.

وخاض المنتخب السعودي آخر مباراة على الأراضي العراقية عام 1979 في بطولة الخليج على ملعب الشعب بالعاصمة بغداد في مواجهة كسبها أصحاب الأرض بهدفين.