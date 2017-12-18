أسبريا يكسر رقماً هلالياً قياسياً دام 10 أعوام

لم يعتد الهلال الخسارة من الفرق الوافدة حديثا في الدوري السعودي للمحترفين، فبعد خسارته يوم الأحد أمام الفيحاء بهدفين مقابل هدف، بأقدام روني فيرنانديز ودانيلو أسبريا، يكون الفريق القادم من المجمعة هو الفريق الصاعد الأول الذي يهزم الهلال منذ أكثر من 10 مواسم.

وواجه الهلال في المواسم التسعة الأخيرة، بين مواسم 2008 – 2009، 15 صاعدا جديدا، انتصر في 27 مباراة بين مرحلة ذهاب وإياب، وتعادل في لقاء واحد وخسر في مباراة واحدة.

وكانت آخر خسارة للهلال أمام وافد جديد في الدوري السعودي للمحترفين تعود لموسم 2007 - 2008، تحديدا في لقاء الذهاب بين الفريق العاصمي ونجران، وانتهى اللقاء بهدفين مقابل هدف للضيف، أحرزها جمعان سعيد والحسن اليامي، فيما سجل الليبي طارق التائب هدف الهلال الوحيد.

ولكن الهلال أثبت سطوته على جميع الفرق الصاعدة بعد خسارته أمام نجران، ففي موسم 2008 – 2009، تغلب على أبها، بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب والإياب، وأمام الوافد الآخر، الرائد، بثلاثية نظيفة في الذهاب، وأربعة أهداف مقابل هدف في الإياب.

وفي موسم 2009 – 2010، تغلب الهلال على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف، ورباعية نظيفة في الإياب، فيما انتصر على القادسية بهدفين مقابل هدف ذهابا وإيابا.

واستمر الهلال في دك شباك الوافدين الجدد في موسم 2010 – 2011، بعد أن انتصر على الفيصلي بخمسة أهداف مقابل هدف ذهابا، وثلاثة أهداف لهدفين إيابا، كما انتصر على التعاون بهدف نظيف في لقاء الذهاب، وتعادل معه إيابا بهدفين لمثلهما.

أما في موسم 2011 – 2012، فاستقبل الهلال الضيف الجديد الأنصار بهدفين دون رد ذهابا، وستة أهداف مقابل هدف وحيد في جولة الإياب، وانتصر على هجر بهدفين مقابل هدف في مرحلة الذهاب، وثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد إيابا.

ولم يستضف الدوري السعودي في موسم 2012 – 2013 إلا فريقا وحيدا كصاعد جديد، وكان نادي الشعلة، دك شباكه الهلال بثلاثة أهداف مقابل أهداف ذهابا، وأربعة أهداف مقابل هدفين إيابا.

وفي موسم 2013 – 2014، صعد فريقا النهضة من الخبر والعروبة من منطقة الجوف، واستقبل الهلال النهضة بهدفين مقابل هدف في جولة الذهاب، إلا أن مباراة الإياب انتهت بسداسية نظيفة للفريق العاصمي، فيما انتصر الهلال على العروبة ذهابا بثلاثية نظيفة، إلا أن لقاء الإياب كان أكثر صعوبة على الفريق العاصمي بعد أن قلب الهلال الطاولة على العروبة وأنهى المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وصعد الخليج في موسم 2014 – 2015، ليواجه الهلال في مرحلة الذهاب ويخسر بثلاثية نظيفة، وانتصر إيابا بهدف دون رد.

ولم يصعد فريق جديد في موسم 2015 – 2016، إلا أن الموسم الذي تلاه وقف الباطن، الوافد الجديد في موسم 2016 - 2017، في وجه الهلال ولكنه خسر لقاءي الذهاب والإياب بهدفين دون رد.

وفي موسم 2017 – 2018، صعد فريقا الفيحاء من المجمعة، وأحد، حيث تواجه أزرق العاصمة مع النادي التابع للمدينة المنورة، وكان الأخير ندا صعبا قبل أن ينتصر الهلال بهدف دون رد، ولكن الفيحاء خسر في أولى جولات الدوري بصعوبة من الهلال بهدفين مقابل هدف في الرياض، ما دعاه إلى الانتصار إيابا بالنتيجة ذاتها على الهلال، ليكسر رقما قياسيا وهو خسارة أزرق العاصمة الأولى في الدوري المحلي منذ الموسم الماضي، تحديدا في لقاء الذهاب أمام الاتحاد، ورقما آخر، وهو الخسارة من وافد جديد بعد 10 مواسم.