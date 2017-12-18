عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

النصر يوافق على مشاركة الجبرين وغالي أمام أتلتيكو مدريد

المصدر: العربية.نت
الجبرين مسددا الكرة تحت أنظار غالي في لقاء سابق
رابط مختصر

أعلنت إدارة النصر موافقتها على مشاركة عبدالعزيز الجبرين وحسام غالي في مباراة السلام ضد الإرهاب التي سيلعبها الأهلي المصري أمام أتليتكو مدريد الإسباني نهاية الشهر الجاري.

وجاء في حساب النادي على "تويتر": وافقت إدارة نادي النصر على مشاركة اللاعبان حسام غالي وعبدالعزيز الجبرين في مباراة السلام التي تجمع فريقي الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني وذلك يوم السبت 30 ديسمبر في ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيغادر اللاعبان المملكة بعد نهاية مباراة النصر والأهلي .

وسبق أن طلب الأهلي المصري مشاركة فهد المولد ومحمود كهربا من الاتحاد، وعمر عبدالرحمن "عموري"، من العين الإماراتي، وتيسير الجاسم من أهلي جدة، في المباراة ذاتها.

كلمات دالّة

#أتلتيكو مدريد, #الأهلي المصري, #النصر, #تركي آل الشيخ

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر