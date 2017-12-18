النصر يوافق على مشاركة الجبرين وغالي أمام أتلتيكو مدريد

أعلنت إدارة النصر موافقتها على مشاركة عبدالعزيز الجبرين وحسام غالي في مباراة السلام ضد الإرهاب التي سيلعبها الأهلي المصري أمام أتليتكو مدريد الإسباني نهاية الشهر الجاري.

وجاء في حساب النادي على "تويتر": وافقت إدارة نادي النصر على مشاركة اللاعبان حسام غالي وعبدالعزيز الجبرين في مباراة السلام التي تجمع فريقي الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني وذلك يوم السبت 30 ديسمبر في ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيغادر اللاعبان المملكة بعد نهاية مباراة النصر والأهلي .

وسبق أن طلب الأهلي المصري مشاركة فهد المولد ومحمود كهربا من الاتحاد، وعمر عبدالرحمن "عموري"، من العين الإماراتي، وتيسير الجاسم من أهلي جدة، في المباراة ذاتها.