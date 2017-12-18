تقديم موعد مباراة أحد والفتح

أعلن نادي أحد يوم الإثنين تقديم موعد إقامة مباراته أمام الفتح في الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين إلى الثالثة مساء بدلا من الخامسة مساء.

وكتب النادي في حسابه على "تويتر": تم تقديم وقت مباراة الفتح وأحد من الجولة السابعة عشرة، لتكون الساعة 3:10 عصراً بدلاً من 5:50 مساء يوم الخميس الموافق 11/1/2018 بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وانتهى آخر لقاء جمع الفريقين في الجولة الرابعة من الموسم الحالي، بفوز الفتح بهدفين دون رد. وتم تأخير لقاء النصر أمام الاتفاق في الجولة الخامسة عشرة، ليلعب اللقاء الساعة 8:30 بدلا من 7:40.