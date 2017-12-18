الهاجري ينفي طلب تأجيل مباراتي الشباب والاتفاق

نفى معدي الهاجري رئيس القادسية أنه طلب تأجيل المباراتين المقبلتين للنادي بسبب استدعاء 3 من لاعبي الفريق لتمثيل المنتخب السعودي في خليجي 23.

وأكد الهاجري أنه يفخر باستدعاء لاعبو القادسية لتمثيل الأخضر: استدعاء 3 من لاعبي القادسية للمنتخب أمر يدعو إلى الفخر بالنسبة لنا كقدساويين ولن نتوانى ولو للحظة في خدمة الوطن ومنتخب الوطن.

وأضاف الهاجري: في اجتماعنا مع رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اتفقنا كرؤساء أندية جميعا على أن الوطن خط أحمر وجميعنا في خدمته ولذلك أنا أعتبر ما تقدمه الأندية هو جزء من واجباتها للوطن الذي يستحق منا أكثر من ذلك.

واختتم رئيس القادسية حديثه: القادسية منجم للنجوم، ودائما نقف مع الوطن بكل إمكاناتنا في كل زمان ومكان وفي كل الألعاب والأنشطة.