شاهد.. هنيدي يتغلب على نجوم العالم ويهز مرمى "الروبوت"

نجح الفنان المصري، محمد هنيدي، بالتغلب على النجوم العالميين الذين تواجدوا في حفلة الهيئة العامة للرياضة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم، وسجل ركلة جزائية في مرمى الروبوت.

وحاول كل من فرانشيكو توتي نجم روما الإيطالي السابق، ولويس فيغو لاعب برشلونة وريال مدريد سابقاً، وريفالدو أفضل لاعب في العالم 1999، ومواطنه روبرتو كارلوس، التسجيل في مرمى الروبوت، لكن الأخير تصدى لجميع كراتهم، أما الممثل الكويتي حسن البلام فذهبت كرته خارج المرمى.

وتقدم الفنان المصري الشهير محمد هنيدي ليسدد ركلة جزاء في مرمى الروبوت، وفعل بعدما ركنها في أقصى الزاوية اليمنى، ليكون الوحيد الذي استطاع التغلب على الروبوت.

وسبق أن خاض ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم العالمية تحدياً مماثلاً أمام الروبوت أواخر عام 2013، لكن كبير هدافي الأرجنتين وبرشلونة لم يستطع التسجيل في مرماه.