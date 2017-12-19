إيقاف شايع شراحيلي 3 أشهر.. وتهديد الأهلي بخصم النقاط

أوقفت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي شايع شراحيلي لاعب النصر وعلي الزبيدي مدافع أهلي جدة لمدة 3 أشهر بعد مخالفتهم لقرار اللجنة المتمثل بدفع مبالغ مالية لوكلائهم خلال الفترة الزمنية المحدد، وهددت نادي الأخير بخصم النقاط إذا لم يسدد المبلغ المطلوب من لاعبه.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي أن شراحيلي الذي لم يسدد مبلغ 360 ألف ريال لمصلحة سلطان البلوي، سيمنع من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 أشهر ابتداء من 19 ديسمبر الجاري، في قرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وزادت اللجنة: حرمان علي الزبيدي لاعب الأهلي من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 أشهر، وإلزام ناديه بدفع 65 ألف ريال لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودفع مبلغ 1.2 مليون ريال لوكيل الأعمال أحمد المزيني خلال 14 يوماً، أو التعرض لعقوبة حسم 6 نقاط من رصيده، وبعدها منعه من التسجيل.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على كلارنس ويليام أكونا مساعد مدرب اتحاد جدة قدرها 20 ألف ريال بعد تدخينه في محيط ملعب نادي الباطن خلال المباراة التي جمعت الفريقين.