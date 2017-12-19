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التمياط: حضرنا إلى الكويت رغم ازدحام الروزنامة

المصدر: الكويت - مناف الفضلي
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أكد نواف التمياط نائب رئيس اتحاد القدم السعودي أن مشاركة الأخضر في بطولة كأس الخليج 23 جاءت سعياً لإنجاح استضافة الكويت للبطولة على الرغم من ضيق الوقت وازدحام الروزنامة.

وقال التمياط: حضر المنتخب السعودي إلى الكويت للمشاركة في البطولة ودعماً للرياضة الكويتية بعد رفع الإيقاف عنها. وواصل: قررنا المشاركة في البطولة على الرغم من ضيق الوقت وازدحام روزنامة المنتخبات السعودية والتي يأتي في مقدمتها التحضير للمشاركة في كأس العالم، من أجل مشاركة الشعب الكويتي افراحه بعد رفع الإيقاف عن رياضته.

وتفتح السعودية مبارياتها في كأس الخليج بمواجهة الكويت يوم الجمعة.

كلمات دالّة

#المنتخب السعودي, #نواف التمياط, #كأس الخليج, #الكويت

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