عطيف يقترب من دخول "الحرة".. وينتظر عرض الهلال

ينتظر الدولي عبدالله عطيف متوسط ميدان الهلال عرضاً رسمياً من إدارة ناديه لتمديد عقده الاحترافي الذي ينتهي بنهاية منافسات الموسم الجاري.

ووقع عطيف (25 عاماً) عقده الحالي مع الهلال في 2014 بعدما أمضى فترة قصيرة مع لوليتانيو البرتغالي وكان لاعباً للشباب قبلها، واستطاعت إدارة الهلال آنذاك بالتفاهم مع نظيرتها بالشباب على التنازل عن عبدالله مقابل مبلغ مالي.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن عطيف، الذي يدخل الفترة الحرة من عقده الشهر القادم، تحدث سابقاً مع مسؤولين في إدارة الهلال حول تجديد عقده، وأكدوا له أن تجديد عقده من أولويات الأمير نواف بن سعد.

لكن التواصل بين الطرفين توقف تماماً بعد المحادثات الشفهية التي جرت بينهما مطلع الموسم الحالي، ولم يتفاوض الطرفان على العقد الجديد أو الأرقام التي يطلبها اللاعب الشاب مقابل إمضاء عقده الجديد.

ويؤكد مقربون من لاعب الشباب ويونياو ليريا السابق أنه يضع البقاء في الهلال أولوية ويرغب بمواصلة ارتداء قميصه بعدما مثّله خلال الموسم الخمس الماضية.

واستطاع عطيف الحصول على خانة أساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وشارك مع الفريق في جميع مبارياته الدورية هذا الموسم، نصفها شارك فيها كاملة، كما كان أحد العناصر التي أسهمت بحصول الهلال على الثنائية المحلية الموسم الماضي عندما حصل على لقب دوري المحترفين السعودي وكأس الملك على حساب أهلي جدة، كما بلغ نهائي دوري أبطال آسيا العام الحالي قبل الخسارة 2-1 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.