هيئة الرياضة تحتفي بنجوم الأخضر بعد التأهل للمونديال

أقامت الهيئة العامة للرياضة في السعودية حفلةً لتكريمِ لاعبي المنتخب بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2018 المقررة في روسيا الصيف المقبل، كما دشنت شعارها الجديد وأطلقت أيقونة المنتخب والطائرة الخاصة به في المحفل العالمي.

وشهدت الحفلة حضور العديد من أبرز اللاعبين العالميين على غرار البرازيليَين رونالدو وريفالدو وروبرتو كارلوس والإيطاليَين مالديني وتوتي والبرتغالي فيغو والإسباني بويول والعاجي دروغبا، وكذلك عناصر المنتخب السعودي الحاليين والسابقين إلى جانب نجوم كرة القدم العرب وعدد من الفنانيين والمطربين.

كما تم خلال الحفلة تدشين شعار هيئة الرياضة الجديد وأيقونة المنتخب في كأس العالم والطائرة الخاصة بالمنتخب. وتضمن الحفل فقرات غنائية أداها الفنانون محمد عبده وراشد الماجد وعبادي الجوهر ورابح صقر..