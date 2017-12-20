عبدالكريم القحطاني: عدم التركيز أثر على الفيحاء

اعترف عبدالكريم القحطاني متوسط ميدان الفيحاء أنهم كلاعبين عانوا من عدم التركيز، بيد أنه أشار إلى عودة فريقه نحو المسار الصحيح مؤخراً ودليل ذلك تحقيق الانتصارات المتتالية.

وقال القحطاني لـ"في المرمى": عانينا من عدم التركيز في بداية الموسم وكنا نتأثر من كلام بعض الناس، لكن استطعنا العودة إلى الطريق الصحيح بعد الاجتماع بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وتحسنت مستوياتنا ونتائجنا.

وواصل: عندما نلعب أمام الفرق الكبيرة، كنا نعطيهم حقهم من الاحترام، أما الأندية التي تنافسنا مباشرة فكنا نعاني بعض الأحيان من عدم التركيز.

وختم: لم يختلف أسلوب الفريق بتواجد جالكا المدرب السابق أو كوستاس المدرب الحالي، لكن في البداية كان هناك عدد كبير مطلع الموسم وكانوا بحاجة إلى الانسجام، والحقيقة استفدنا من المدرب السابق وكذلك الحالي.