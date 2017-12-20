نايف القاضي: مطالب الأندية أجبرتنا على تأجيل المعسكر

كشف نايف القاضي مدير المنتخب الأولمبي السعودي أن مطالبات الأندية بإبقاء لاعبيها كان سبباً في تأجيل المعسكر الذي كان مقرراً إقامته يوم الأربعاء لمدة 24 ساعة.

وقال القاضي لـ"في المرمى": الأندية طلبت تأجيل المعسكر حتى تستفيد من لاعبيها، وبعدما اجتمعنا قررنا بأن يتم التأجيل لأن اللاعبين سيكسبون الخبرة من خلال المشاركة في المباريات، وسيكونون أفضل عندما ينضمون إلى الأخضر.

وزاد: سنلعب مع البحرين وعمان ودياً، وسنسافر لمدة 6 أيام إلى شنغهاي الصينية، وحتى الآن نحاول الحصول على منتخب لملاقاته قبل انطلاق البطولة.