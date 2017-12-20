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نايف القاضي: مطالب الأندية أجبرتنا على تأجيل المعسكر

المصدر: دبي - قناة العربية
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كشف نايف القاضي مدير المنتخب الأولمبي السعودي أن مطالبات الأندية بإبقاء لاعبيها كان سبباً في تأجيل المعسكر الذي كان مقرراً إقامته يوم الأربعاء لمدة 24 ساعة.

وقال القاضي لـ"في المرمى": الأندية طلبت تأجيل المعسكر حتى تستفيد من لاعبيها، وبعدما اجتمعنا قررنا بأن يتم التأجيل لأن اللاعبين سيكسبون الخبرة من خلال المشاركة في المباريات، وسيكونون أفضل عندما ينضمون إلى الأخضر.

وزاد: سنلعب مع البحرين وعمان ودياً، وسنسافر لمدة 6 أيام إلى شنغهاي الصينية، وحتى الآن نحاول الحصول على منتخب لملاقاته قبل انطلاق البطولة.

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#المنتخب السعودي الأولمبي, #نايف القاضي

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