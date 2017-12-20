عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

هيئة الرياضة تقدم 13 مليوناً لدعم خزينة اتحاد جدة

المصدر: العربية.نت
لاعبو اتحاد جدة في مناسبة سابقة
رابط مختصر

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتقديم دعم مالي لنادي اتحاد جدة بمبلغ 13 مليون ريال لتسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة.

وكتب حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ يوجه بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد بمبلغ (١٣ مليون ريال) لتسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة.

وسبق أن قدمت الهيئة العامة للرياضة مبلغ 10 ملايين ريال في أكتوبر الماضي دعماً لإدارة اتحاد جدة المكلفة برئاسة حمد الصنيع، كما قدمت دعماً مالياً مماثلاً لأندية أحد والباطن والاتفاق والوحدة.

كلمات دالّة

#اتحاد جدة, #تركي آل الشيخ, #الهيئة العامة للرياضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر