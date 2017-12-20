هيئة الرياضة تقدم 13 مليوناً لدعم خزينة اتحاد جدة

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتقديم دعم مالي لنادي اتحاد جدة بمبلغ 13 مليون ريال لتسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة.

وكتب حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر": رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ يوجه بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد بمبلغ (١٣ مليون ريال) لتسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة.

وسبق أن قدمت الهيئة العامة للرياضة مبلغ 10 ملايين ريال في أكتوبر الماضي دعماً لإدارة اتحاد جدة المكلفة برئاسة حمد الصنيع، كما قدمت دعماً مالياً مماثلاً لأندية أحد والباطن والاتفاق والوحدة.