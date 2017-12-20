"العربي" ينظم بطولة للمنتخبات.. وأخرى باسم "القدس"

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم عن تنظيم بطولة للمنتخبات الكبار بالإضافة إلى بطولة للأندية العربية وتسميتها بـ"بطولة القدس".

وتم الإعلان عن التبرع بريع النقل التلفزيوني لمسابقة المنتخبات الأولى لدعم بعض الاتحادات العربية، وأخرى للناشئين وثالثة للأندية، وتشكيل لجمة للتحضير والإعداد لهذه المسابقات وإعداد شروط ومتطلبات جوائز سنوية مقدمة لأفضل لاعب وأفضل فريق وأفضل منتخب وأفضل لاعب محترف.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص جائزة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار لبطل مسابقة بطولة الأندية العربية لكرة القدم وتسميتها بـ"بطولة القدس".



كما تم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية إعلان تشييد مقر خاص للاتحاد بمدينة الرياض، وإعداد مذكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطلب رفع الحظر عن جميع ملاعب كرة القدم بجمهورية العراق، وتعيين رجاءالله السلمي أميناً عاماً للاتحاد عبدالإله الدلاك مسؤولاً مالياً وإدارياً.