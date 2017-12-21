الشباب في مهمة صعبة أمام القادسية

يسعى الشباب الى مواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في حين يبحث الفيصلي عن مواصلة مستوياته المميزة حينما يستضيف الرائد في افتتاح المرحلة 15 "جولة البيعة" من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر ستكون مهمة الشباب صعبة للغاية لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً على القادسية المتألق.

ونجح الشباب في استعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه أحد 2-صفر بأقدام قائده ناصر الشمراني والتي ارتفع من خلالها رصيد الفريق الى 16 نقطة في المركز العاشر.

وفي المقابل يتطلع القادسية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ومواصلة مستوياته المميزة التي قدمها في المرحلتين السابقتين بعد فوزه على النصر وتعادله أمام الرائد ليرفع رصيده الى 17 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيصلي عن استعادة نغمة الانتصارات ومزاحمة فرق الصدارة حينما بستضيف الرائد المتعثر.

وكان الفيصلي قريباً من تحقيق فوزٍ ثمين على مضيفه النصر في المرحلة السابقة والذي كان سيتقدم الى المركز الثالث بعد تقدمه بهدف في نهاية الشوط الأول إلا أن المهاجم محمد السهلاوي سجل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في الرابع وبفارق خمس نقاط عن أهلي جدة المتصدر.

وفي المقابل يأمل الرائد في انقاذ ما يمكن انقاذه بعد اقتراب الفريق من مغادرة الدوري السعودي للمحترفين بسبب تذبذب مستوى الفريق في الدور الأول.

ويعيش الرائد وضعاً صعباً ويتعين عليه الفوز لكي يقترب من منافسيه على الهروب من الهبوط حيث جمع الفريق 10 نقاط في المركز الأخير وبفارق نقطة عن الاتفاق صاحب المركز قبل الأخير.