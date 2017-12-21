الشباب يتغلب على القادسية ويبتعد عن مراكز الهبوط

ابتعد الشباب عن مراكز الخطر مؤقتا بعدما انتصر على مضيفه القادسية 2 - 1 يوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم الشباب عن طريق هتان باهبري في الدقيقة 50، قبل أن يضيف الجزائري محمد بن يطو الهدف الثاني، 82، لفريقه والذي ضمن به الفوز، بعد أن أحرز البرازيلي بيسمارك فيريرا هدف تقليص الفارق للقادسية في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الشباب إلى 19 نقطة، وصعد إلى المركز السادس مؤقتا في انتظار لقاء الباطن أمام أحد، فيما وقفت نقاط القادسية عند 17 وبقي في المركز التاسع.