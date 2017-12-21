الفيصلي يخطف نقطة ثمينة من الرائد

أفلت الفيصلي من الهزيمة أمام الرائد وتعادل معه 2 - 2 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بجدول المسابقة ،كما رفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وجاء أول اهداف الفيصلي في الدقيقة 54 ،عندما سجل عبد الله الشامخ لاعب الرائد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ، ثم رد الرائد بهدفين سجلهما دانيل أمورا وصقر عطيف في الدقيقتين 81 و88 .

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز الرائد لكن إسلام سراج خطف هدف التعادل 2 - 2 للفيصلي في الوقت المحتسب بدل الضائع