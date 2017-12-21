هيمنة كويتية على مباريات الأخضر في كأس الخليج

يأمل المنتخب الكويتي أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهاته أمام الأخضر السعودي في بطولات الخليج حينما يلتقيان يوم الجمعة على ستاد جابر الأحمد الدولي، في افتتاح مباريات خليجي 23.

ودائماً ما تشهد مباريات المنتخب الكويتي ونظيره السعودي إثارةً كبيرة لاسيما وأن مواجهاتهما يطلق عليها لقب "ديربي الخليج".

ويتفوق المنتخب الكويتي بعدد مرات الفوز على الأخضر في مواجهاتهما في بطولات الخليج حيث التقيا في 20 مناسبة كان نصيب الأزرق منها 9 انتصارات مقابل 4 انتصارات للأخضر وتعادلا في 7 مباريات.

وبدأت أولى مبارياتهما عام 1970 في دورة الخليج الأولى التي أقيمت في البحرين وانتهت بفوز الكويت 3 - 1، ليتجدد اللقاء في الدورة الثانية عام 1972 عندما التقيا في الرياض وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

وحقق الأزرق أكبر فوز على نظيره السعودي في كأس الخليج 3 التي احتضنتها الكويت عام 1974 حينما فاز عليه برباعية نظيفة، ليكرر فوزه في خليجي 4 والتي أقيمت في قطر بعد فوزه 3 - 1.

وفي خليجي 5 الذي احتضنه العراق عام 1979 حسم التعادل السلبي مواجهتهما، وواصل الكويت تفوقه في الدورة 6 التي احتضنتها الإمارات بعد فوزه بهدف نظيف، وحسم التعادل الإيجابي 1 - 1 في مواجهتهما بالدورة 7 التي أقيمت في مسقط.

وعاد المنتخب الكويتي إلى الانتصارات مجدداً بعد فوزه على الأخضر في خليجي 8 التي أقيمت في البحرين بعد فوزه 3 - 1، ليحسم التعادل السلبي لقائهما في البطولة 9 التي أقيمت في الرياض.

وحقق المنتخب السعودي أول فوز على نظيره الكويتي في خليجي 11 الذي أقيم في قطر عام 1992، بعد فوزه عليه 2 - 1، بأقدام لاعبيه خالد مسعد وفهد المهلل، ليكرر تفوقه في خليجي 12 الذي أقيم في الإمارات حينما فاز بهدفين نظيفين سجلهما فهد المهلل وفؤاد أنور.

وفي خليجي 13 الذي أقيم في عمان، عاد الكويت إلى الانتصارات بعد فوزه بهدف نظيف، ليتفوق المنتخب السعودي في خليجي 14 الذي أقيم في البحرين بفوزه 2 - 1، سجلهما المهاجم عبيد الدوسري.

وفي خليجي 15 الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، حسم التعادل الإيجابي 1 - 1 مواجهتهما، وهي ذات النتيجة التي حسمت لقاءهما في خليجي 16 الذي أقيم في الكويت.

وفي خليجي 17 الذي أقيم في قطر، فاز المنتخب الكويتي على نظيره السعودي 2 - 1، وفي خليجي 19 الذي أقيم في مسقط فاز الأخضر بهدف نظيف سجله أحمد الفريدي.

وفي خليجي 20 الذي أقيم لأول مرة في اليمن، التقى المنتخبان في مواجهتين، الأولى كانت في دور المجموعات وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية كانت في المباراة النهائية التي نجح الكويت بتحقيق اللقب أمام الأخضر بعد فوزه بهدف نظيف.

وكانت آخر مواجهتهما في خليجي 21، التي أقيمت في البحرين ونجح المنتخب الكويتي بتحقيق الفوز بهدف نظيف.