النصر يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب الاتفاق

يسعى النصر لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق الجريح على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين يبحث فريقا أحد وضيفه الباطن عن استعادة توازنهما حينما يلتقيان في المدينة المنورة في المرحلة 15 "جولة البيعة" من الدوري السعودي للمحترفين.



وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد يسعى النصر لتعويض مافاته ومزاحمة فرق الصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق الجريح.



وفشل النصر في تحقيق الفوز في الثلاث مواجهات الماضية حيث تعادل أمام فريقا الباطن والفيصلي بنتيجة 1-1 وخسر أمام القادسية 3-2.



ويتطلع الأرجنتيني غوستافو كونتيرس الى أن يعود الفريق للانتصارات لاسيما وأن الفرصة لا تزال سانحة أمامه للمنافسة على الصدارة عقب تعثر فريقا أهلي جدة والهلال في أكثر من مرحلة ليبىقى الفارق قريباً بين الثلاث فرق.



ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 24 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أهلي جدة المتصدر وفارق ثلاث نقاط عن الهلال الوصيف.



ويعلم النصراويين أن الخسارة قد تطيح بالفريق من المركز الثالث في حال فاز منافسيه الفيصلي صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة واتحاد جدة صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة.



وفي المقابل يسعى الاتفاق لانقاذ نفسه من مأزق الهبوط الذي بات يحاصره كثيراً بعد مرور 14 مرحلة حيث لم يقدم المستوى الذي تنتظره منه جماهيره.



وواصل الاتفاق خسائره بعد أن أمطر لاعبو أهلي جدة شباكه برباعية في المرحلة السابقة في أول مباراة يخوضها الفريق بقيادة مدربه سعد الشهري، ويدخل المباراة وهو بالمركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الرائد متذيل الترتيب.



أحد والباطن



وعلى ستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يسعى فريقا أحد وضيفه الباطن الى استعادة توازنهما عقب خسارتهما في المرحلة الماضية أمام الشباب واتحاد جدة على التوالي.



ويدخل أحد المباراة وهو في المركز 12 برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب، في حين يدخل الباطن المباراة وهو في المركز السادس برصيد 19 نقطة.