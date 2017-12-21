بدر حجي: هزمت جيل الأخضر الذهبي وأنا مصاب

كشف بدر حجي قائد المنتخب الكويتي السابق ونادي كاظمة أنه قدم أجمل مبارياته أمام السعودية في خليجي 13 عندما صنع هدفاً لزميله حمد الصالح، وهو يعاني من إصابة بليغة، تسببت بفوز الأزرق بكأسه المحببة.

وقال حجي لـ"العربية.نت": ذكرى بطولة كأس الخليج عالقة في ذهني، ولا يمكن أن أنساها، فقبل مباراتنا مع الأخضر في خليجي 13 والتي تقود الفائز إلى اللعب مع قطر والفوز بالبطولة، كنت أعاني من إصابة في ظهري، وأخذت إبرة مخدرة كي أتحامل على إصابتي، ولم أكن مستعدا فقد كانت تساورني الشكوك حول مشاركتي في المباراة حتى وأنا أجري تمارين الإحماء قبيل بدء المباراة بدقائق.

وأكمل قائد الأزرق السابق: دخلت المباراة دون أن أخبر مدربي واللاعبين بإصابتي، وقررت أن أشارك وألا أفكر في الإصابة، واستطعت صناعة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة إلى زميلي حمد الصالح. وانتهى اللقاء بفوز الأزرق على الأخضر الذي حقق كأس أمم أسيا في السنة ذاتها.

وحول أفضل لاعب سعودي واجهه في المستطيل الأخضر: جيل المنتخب السعودي في التسعينيات يطربني، ولكن يوسف الثنيان وخالد مسعد هما أفضل من واجهتهما مع الأخضر.