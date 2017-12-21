سعد الشهري: سأنجح.. وهذا الفرق بين النصر والاتفاق

كشف سعد الشهري مدرب الاتفاق أنه يهدف إلى انقاذ فريقه الذي يقبع في مراكز متأخرة من الهبوط، مشيراً إلى أنه قبل العرض الحالي ورفض عرض النصر سابقاً لأنه كان بعيداً عن الأخير في فترة ماضية.

وقال الشهري لـ"في المرمى": أعرف كافة التفاصيل الخاصة بنادي الاتفاق، وأنا أهدف إلى إنقاذ الفريق من الهبوط، ولدي الثقة بأنني سأنجح في هذه المهمة، وسنجلب مستقبلاً عدداً من العناصر الجديدة لدعم مسيرة الفريق وبتكاتف الجميع سنحقق المطلوب.

وواصل: بعد تجربتي في كأس العالم رغبت بالتواجد في الدوري السعودي للمحترفين، وأنا متأكد بانه كلما كان العمل الفني جيداً فإن النتائج ستكون مميزة، وانا اخترت الاتفاق لإيماني بالمشروع القادم في الاتفاق.

وحول قبوله عرض الاتفاق ورفضه العرض النصراوي قبل نحو عام، أجاب: هناك فارق بين وضعي بالنصر والاتفاق، لأنني كنت بعيداً عن الأول أما الثاني فأنا كنت متواجداً حوله وأعرف كافة التفاصيل الخاصة بالفريق واللاعبين.