توحيد جميع المايكروفونات بعد انسحاب الأخضر من المؤتمر

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج 23 بياناً رسمياً تؤكد وضع ميكروفون واحد يحمل شعار البطولة فقط في جميع المؤتمرات الصحافية.



وجاء ذلك بعدما انسحب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني للمنتخب السعودي واللاعب أحمد الفريدي يوم الخميس قبل دقائق من انطلاق المؤتمر الصحافي لمباراة الأخضر مع الكويت في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) التي ستجمع الفريقين باستاد جابر الدولي.



ورغم تواجد المدرب واللاعب في الوقت المحدد عقب انتهاء مؤتمر الجهاز الفني للمنتخب الكويتي، وتجهيز القاعة الخاصة إلا أن ممثلي المنتخب السعودي اعتذروا عن إقامة المؤتمر الصحافي بسبب وجود قنوات رياضية قطرية.

ولم يحضر مدرب المنتخب الإماراتي أو أي لاعب المؤتمر، وتواجد فقط المنسق الإعلامي سالم النقبي الذي التقى المسؤول عن إدارة المؤتمر الصحافي وأبلغه انسحاب الإمارات من حضور المؤتمر بسبب الاعتراض على وجود القنوات القطرية.