عبدالله سليمان: مونديال أميركا كسر عقدة كأس الخليج

أكد عبدالله سليمان مدافع المنتخب السعودي السابق أن مواجهات المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي هي الأقوى في بطولات الخليج، نظراً للتنافس الكبير بين المنتخبين.

وقال الدولي السابق لـ"العربية.نت": مباريات السعودية أمام المنتخب الكويتي تفرق بشكل كبير عن مواجهة أي منتخب آخر، بسبب أنه في السابق كانت الكويت مسيطرة على بطولات الخليج وقبل ظهور العراق على المشهد، كان المنافس الوحيد للأزرق الكويتي هو المنتخب السعودي، وهو ما أعطى مواجهاتهما طابعا خاصا وأصبحت هي الفيصل والتي على ضوئها يحدد بطل البطولة لاسيما أن باقي المنتخبات لم يكن مستواها يوازي مستوى المنتخبين السعودي والكويتي.

وكان سليمان برفقة المنتخب السعودي المتوج بأول ألقابه الخليجية، والتي أقيمت في الامارات عام 1994، وحقق لقب خليجي 15 في الرياض، وقال: في بداية بطولات الخليج كان الأخضر يواجه صعوبات نظراً لقوة المنتخبين الكويتي والعراقي وبعدها أصبحت بطولات الخليج بمثابة العقدة النفسية بسبب الحرص الكبير على تحقيق البطولة، ولكن حينما حضرنا لخليجي 12 في الإمارات بمنتخب قوي وباستقرار فني بقيادة المدرب محمد الخراشي وشاركنا في مونديال أميركا 94 في ذلك الموسم وقدمنا أداءً مميزاً وهو ما أعطانا الثقة الكبيرة وكنا مصرين على تحقيق اللقب الغائب ولاسيما، أننا في ذلك الوقت لدينا بطولتان آسيويتان ووصلنا إلى كأس العالم وهو ما سهل مهمتنا لتحقيق اللقب الأول لنا.

وأضاف: لم يكن هناك إعداد خاص لخليجي 12 حيث إن منتخبنا في تلك الدورة كان جاهزاً فنياً للمشاركة لاسيما بعد فراغنا من كأس العالم شاركنا مع أنديتنا في الدوري وبعدها خضنا بعض المباريات الودية، وكنا عاقدين العزم على تحقيق اللقب وكسر الحاجز النفسي في البطولات الخليجية.

وحول توقعاته لمشاركة المنتخب السعودي بالفريق الرديف في البطولة قال: الأخضر سيلعب البطولة بهدف المشاركة والمنافسة على اللقب بدون ضغوطات لتحقيق اللقب حيث إن التشكيلة تضم لاعبين شبان ولاعبين مواهب وهي فرصة للاعبين لتقديم كل مالديهم وفرصة لابراز عدد من اللاعبين الموهوبين وبلا شك ستكون البطولة صعبة عليهم كون معظم اللاعبين يشاركون للمرة الاولى في بطولات الخليج بعكس لاعبي المنتخبات الأخرى.

وحول أهمية بطولات الخليج قال: بطولات الخليج مهمة جداً وساهمت في رفع المستوى الفني للمنتخبات الخليجية فنذكر في السابق كان هناك بعض المنتخبات مستوياتها متواضعة في بداية دورات الخليج مثل المنتخب العماني، ولكن مع كثرة المشاركة والمنافسة القوية في البطولات أصبح من المنتخبات القوية وسبق وأن حقق اللقب وهذا يعود لاكتسابهم الخبرة من خلال المشاركة.