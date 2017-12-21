المولد يعود من مانشستر.. وينعش تدريبات اتحاد جدة

أعلن اتحاد جدة عن عودة فهد المولد إلى تدريبات الفريق عقب الانتهاء من المعسكر التأهيلي الذي أقيم في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة 10 أيام.

وجاء في بيان لاتحاد جدة في موقعه على الإنترنت: انتظم فهد المولد في تحضيرات الفريق الكروي الأول مساء الخميس وذلك بعد فراغه من البرنامج التأهيلي الذي أجراه في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأتبع البيان : وقد تابع الفريق تحضيراته لملاقاة الفيحاء ضمن منافسات جولة البيعة من الدوري السعودي للمحترفين حيث أجرى الفريق مرانه بإشراف المدرب التشيلي لويس سييرا والذي تركز على الجوانب الفنية، وعمد مدرب الفريق إلى تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات تناوبت على تأدية الجمل التكتيكية وبعد نهاية المران وجه مدرب الفريق اللاعبين للتسديد من مسافات مختلفة على حراس المرمى.

وذهب فهد المولد إلى مانشستر يونايتد، مطلع ديسمبر الحالي، ضمن معسكر تأهيلي تكفل به تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.