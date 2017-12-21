كنكوني: تصدي كرة ياسر لا يفارقني.. والديربي ما زال حياً

أكد شهاب كنكوني الحارس الكويتي، البارز، أن مبارياته التي خاضها أمام السعودية لا تفارق ذاكرته سواء في بطولة الخليج أو البطولات الأخرى، مشيراً إلى أنه لا يزال يسترجع تصديه الشهير لكرة ياسر القحطاني قبل ما يقارب 13 عاماً.

وقال كنكوني لـ"العربية.نت": لعبت 4 أو 5 مباريات أمام المنتخب السعودي وهذا رقم كبير بالنسبة للاعب يخوض ديربي الخليج، وما زلت أتذكر كافة التفاصيل التي حملتها تلك المواجهات. وزاد: على صعيد شخصي أرى أن المباراة التي خضتها أمام المنتخب السعودي في تصفيات أولمبياد أثينا 2004 في جدة كانت الأفضل، بالإضافة إلى مباراة أخرى.

وواصل شهاب الذي يعتبر من أفضل حراس المرمى في جيله: المباراة التي تحدثت عنها كانت في تصفيات كأس العالم 2006، عندما خسرنا أمام السعودية بثلاثية لا رد لها في مباراة الإياب التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي، وبالرغم من تلك النتيجة التي أتت نتيجة ظروف الطرد، إلا أنني استطعت التصدي لعدد كبير من الكرات، وأبرزها كرة ياسر القحطاني الشهيرة.

وعندما كان عمر المباراة التي أقيمت منتصف 2005، يشير إلى الدقيقة 81، توغل بندر تميم من الناحية اليسرى ولعب كرة عرضية إلى ياسر القحطاني، الذي كان متواجداً خارج منطقة الجزاء وسددها مباشرة نحو مرمى شهاب، إلا أن كنكوني تصدى لها بشكل رائع لا يزال راسخاً بالأذهان حتى الآن.

وواصل كنكوني الذي اعتزل اللعب الدولي عام 2009 حديثه قائلاً: في مباراة خليجي 16 استغل ياسر القحطاني عدم التفاهم بيني وبين أحد الزملاء وسدد الكرة مباشرة في المرمى، والحقيقة أنني شعرت بالإحباط عقب ذلك الهدف، لكن استطعنا العودة بالمباراة في الدقائق الأخيرة ونحقق الفوز على الأخضر بنجومه.

واعتبر شهاب أن ديربي الخليج لم يفقد بريقه حتى الآن، وأضاف: الاهتمام بالمواجهة لا يزال كما عهدته كلاعب دولي، فالجمهور الكويتي متعطش لحضور مباراة منتخبه وخصوصاً أمام السعودية، ورفع الإيقاف سيعطي دفعة معنوية للاعبي الأزرق بتقديم كل ما لديهم على غرار ما حدث في نسخة 2009 وبظروف مشابهة لما حدث، أما لاعبو المنتخب السعودي فهم يريدون إثبات أنفسهم من أجل التواجد في كأس العالم.

وحول أخطر اللاعبين الذين واجههم في ديربي الخليج، أجاب: طلال المشعل وسامي الجابر وياسر القحطاني من أخطر الذين واجهتهم، وأضيف إليهم كذلك ناجي مجرشي الذي كان يتميز بسرعة فائقة.