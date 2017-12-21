محيسن الجمعان: الكويتيون لا ينسون أهدافي في مرماهم

أكد محيسن الجمعان مدير المنتخب السعودي المشارك في بطولة الخليج أن الجمهور الكويتي لا زال يذكره بأهدافه الشهيرة في مرمى منتخبهم، مشيراً إلى أنه استرجع تاريخه للاعبين الشباب من أجل تحفيزهم.

وقال الجمعان لـ"في المرمى": نريد أن نعود من الكويت بكأس الخليج، ونحن لدينا الإمكانيات اللازمة لتحقيق اللقب، ليدنا لاعبين برزوا في البطولة المحلية، أما عن المواهب الجديدة فأنا حريص على تذكيرهم ببعض المواقف التي مرت علي كلاعب لتحفيزهم.

وواصل: الكويتيون يذكروني بأهدافي في مرماهم أكثر مما اتذكرها، وكنت أتمنى أنني لا زلت لاعباً حتى أخوض المباراة أمام الكويت، نظراً لأهميتها والحماس الذي يغلفها.

وحول حضور الجماهير الكويتية، أجاب: أحب اللعب أمامهم لأنهم يحفزونني كثيراً، ودائماً إذا كان الجمهور حاضراً فإن اللاعب يقدم كل ما لديه.