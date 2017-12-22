الأخضر يحقق انتصاره العاشر في مبارياته الافتتاحية

حقق المنتخب السعودي فوزه العاشر في مبارياته الافتتاحية عبر تاريخ مشاركاته في كأس الخليج بعدما تغلب على الكويت بهدفين مقابل هدف في افتتاح النسخة 23 من كأس الخليج.



وشارك المنتخب السعودي في 22 نسخة من بطولات كأس الخليج على مدار تاريخ البطولة، وانتصر الأخضر في 10 مواجهات من مبارياته الافتتاحية فيما خسر ثمان مرات وتعادل في 4 مواجهات.



وكانت أولى المشاركات في خليجي 1 أمام المنتخب الكويتي وانتهى اللقاء بثلاثة أهداف زرقاء مقابل هدف واحد للمنتخب السعودي، أما في النسخة الثانية تعادل ذات المنتخبان في مباراتهما الأولى من نسخة خليجي 2، بهدفين لمثلهما.



وفي خليجي 3، حقق المنتخب السعودي أولى انتصاراته في مبارياته الافتتاحية في البطولة الخليجية بعد أن تغلب على المنتخب القطري بنتيجة هدفين دون رد، وتواجه المنتخبان مرة أخرى في المباراة الأولى لهما في خليجي 4 وتعرض حينها الأخضر إلى الخسارة بهدف.

وشهد خليجي 5 فوز الأخضر في مباراته الافتتاحية بعد أن تغلب على الإمارات بهدفين مقابل هدف. وتعرض الأخضر بعدها لثلاث خسائر متتالية في مواجهاته الافتتاحية بالنسخ التالية عندما خسر من الإمارات بهدف، ومن قطر بهدفين مقابل هدف وخسر من الكويت في بطولة كأس الخليج الثامنة.

وعاد الأخضر إلى تحقيق الانتصارات في المواجهات الافتتاحية، في بطولة خليجي 9، بعد أن تغلب على منتخب عمان بهدفين دون رد.

وفي نسخة 11، حققت البحرين الانتصار في أولى مباريات الفريقين، بهدفين مقابل هدف، إلا أن الأخضر السعودي عاد إلى نغمة الانتصارات في النسخة رقم 12 بتغلبه على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف.

واستمر الأخضر السعودي في تحقيق الانتصارات بنسختي 13 و14، بعد أن تغلب على عمان مرة أخرى بهدف دون رد وعلى المنتخب الكويتي بهدفين مقابل هدف.

وشهدت نسخة 15، ثاني تعادلات الأخضر في مواجهاته الافتتاحية، بعد أن تعادل بهدف لمثله مع المنتخب الكويتي، غير أن الأخضر عاد لتحقيق الفوز في بطولة خليجي 16، عقب تغلبه على الإمارات بهدفين دون رد.

وسقط الأخضر بالخسارة أمام الكويت في خليجي 17 عندما قلب الأزرق تأخره بهدف ياسر القحطاني إلى فوز بهدفي مساعد ندا وبدر المطوع.

واستعاد الأخضر نغمة الانتصارات في بطولة كأس الخليج 18، بعد أن تغلب على البحرين بهدفي ياسر القحطاني إلا أنه تعثر في البطولة التي تلتها عقب تعادله مع قطر بدون أهداف.

وحقق الأخضر أكبر نتائجه في المباريات الافتتاحية بكأس الخليج 20 بعد أن تغلب على المنتخب اليمني بأربعة أهداف دون رد.

وفي بطولة خليجي 21 تعرض المنتخب السعودي إلى الخسارة أمام العراق بهدفين دون رد، أما في البطولة الأخيرة فاكتفى بالتعادل مع قطر على ستاد الملك فهد الدولي.

وحملت آخر نسختان شارك بهما الأخضر قبل خليجي 23، نتيجتا الخسارة، أمام العراق، 21، هدفين دون رد، والتعادل أمام قطر، 22، بهدف لمثله.