الأخضر يكسر عناد ملاعب الكويت ويبدأ البطولة بفوز تاريخي

كسر المنتخب السعودي عقدة دامت 44 عاماً عجز خلالها عن تحقيق الانتصار في ملعبِ كويتي على أصحاب الأرض عندما هزم الأزرق بهدفين مقابل هدف في افتتاح كأس الخليج 23 على ستاد جابر الأحمد.



وشهدت الشوط الأول أفضلية للأخضر والذي وضحت رغبته بتسجيل هدف مبكر وهو ماحصل بعد مرور 13 دقيقة حينما مرر قائده أحمد الفريدي كرةً مميزة من خلف الدفاع الكويتي للمهاجم سلمان مؤشر والذي أودعها في شباك الحارس حميد القلاف.

وعند الدقيقة 18 اضطر الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش لاجراء أول تغييراته بدخول المهاجم مختار فلاتة بديلاً للمهاجم هزاع الهزاع المصاب.

وواصل الاخضر سيطرته وكاد لاعبه نوح الموسى أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس حميد القلاف لتعود للمهاجم مختار فلاتة الذي سددها خارج المرمى.

وبعد مرور نصف ساعة تحسن أداء المنتخب الكويتي وبدأ بشن هجومه على مرمى السعودية وسنحت فرصة خطيرة للاعبه فيصل زايد الذي تلقى عرضية متقنة من زميله فهد العنزي وسدد الكرة الا أنها أصابت القائم الايسر للحارس عساف القرني.

وواصل الأزرق هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لقائده بدر المطوع الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فيصل زايد وسدد الكرة نحو المرمى الا أن المدافع محمد خبراني اعترض طريقها واخمد خطورتها.

وفي الشوط الثاني استعاد المنتخب السعودي سيطرته ونجح مهاجمه مختار فلاتك بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله محتار فلاتة المميزة في شباك المنتخب الكويتي.

وبدأ المنتخب الكويتي مشوار البحث عن هدف تقليص الفارق وكاد مدافعه فهد الهاجري ان يسجل الهدف الاول حينما ارتقى لعرضية زميله فهد العنزي وحول الكرة برأسه الا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 60 تمكن مهاجم المنتخب الكويتي عبدالله البريكي من تسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله بدر المطوع ليسدد الكرة قوية في شباك الحارس عساف القرني.

وحاول المنتخب الكويتي الخروج على الأقل بنقطة وكان قريباً من ذلك حينما حول مهاجمه عبدالله البريكي عرضية زميله فهد العنزي برأسه نحو مرمى الأخضر إلا أنها وجدت الحارس عساف القرني الذي ابعدها في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة حقق المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط له ليعتلي الصدارة مؤقتاً، لحين انتهاء مباراة الامارات وعمان التي ستقام في وقت لاحق لحساب المجموعة.



















