الباطن يتعادل مع أحد ويستعيد المركز السادس

خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت الباطن بمضيفه أحد يوم الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الباطن بهدف سجله يوسف الشمري في الدقيقة 72، فيما تعادل عمر محمد هوساوي لأحد في الدقيقة 82.

ورفع الباطن رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس كما رفع أحد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويعد هذا هو التعادل هو الخامس للباطن هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في مثلها، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس لأحد هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في سبع.