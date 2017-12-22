التمياط: كأس الخليج فرصة للمشاركة المونديالية

اعتبر نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس البعثة المشاركة في بطولة الخليج 23 أن الأخيرة فرصة ذهبية للاعبين الراغبين بالانضمام إلى قائمة المنتخب المشاركة في مونديال 2018.

وقال التمياط لـ"في المرمى": جميع اللاعبين جاهزين وبالاستماع للمدرب وتطبيق تكتيكه المطلوب، سنتجاوز مسألة عدم الانسجام، ولا نعتبر أن هناك نقص في قائمتنا.

وزاد: عامل الوقت لم يسعف المدرب ولهذا احتاج إلى الاجتماع معهم لفترة طويلة، وبالتأكيد أن خوان أنطونيو بيتزي سيحضر البطولة وعلى اللاعبين استغلال ذلك للوصول إلى كأس العالم.