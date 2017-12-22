السومة يجري عملية جراحية.. ومخاوف من غيابه فترة طويلة

أعلن أهلي جدة يوم الجمعة عن نجاح العملية التي أجراها عمر السومة في مدينة ميونيخ الألمانية بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريب سابق.

وجاء في حساب النادي على موقع "تويتر": أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمر السومة عملية جراحية في الكاحل بمدينة ميونيخ قبل قليل، على يد الجراح الألماني كريستيان كيناست والتي تكللت بالنجاح، وسيضع اللاعب الجبيرة المؤقتة لمدة ثلاثة أسابيع قبل البدء في البرنامج التأهيلي.

وخاض عمر السومة 10 لقاءات من أصل 15، وأحرز 10، وصنع 3، ويتصدر المحترف السوري قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.