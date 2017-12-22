تغيير اسم اتحاد البرمجيات إلى الأمن السيبراني والبرمجة

قرر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية تغيير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بطلب من سعود القحطاني رئيس الاتحاد.

وكتب آل الشيخ عبر "تويتر": تم تغيير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة" وذلك حسب طلب أخي معالي الأستاذ سعود القحطاني رئيس الاتحاد.

ورد القحطاني على تغريدة آل الشيخ قائلاً: تفاعل ودعم سريع كالعادة من معالي أخي الغالي تركي ٱل الشيخ بطلب الاتحاد بتنفيذ توصية الزملاء والزميلات المشاركين في الورشة بتغيير مسمى الاتحاد. شكرا ابوناصر.

وتولى سعود القحطاني رئاسة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة أواخر أكتوبر الماضي وهو أحد الاتحادات الجديدة التي تم تأسيسها عقب تعيين آل الشيخ رئيساً للجنة الأولمبية.