دياز: الدوسري جاهز للتعاون.. جحفلي: سنحقق النقاط كاملة

أكد رامون دياز مدرب الهلال أن الغيابات وعدم التوفيق كانا سببا في خسارة نقاط مهمة في المباريات الماضية، مشددا على أن الفريق على أتم الاستعداد للعب لقاء التعاون بهدف النقاط الثلاث.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة: لم نوفق في المباريات السابقة، وخسرنا عدة نقاط مهمة بسبب الغيابات، وستشهد مباريات الدور الثاني في الغالب قوة من جميع فرق الدوري.

وأضاف دياز: مستعدون جيدا لخوض مواجهة التعاون والعودة إلى نغمة الانتصارات، سنعمل في الحصة التدريبية على استغلال كل نقطة كانت تسبب لنا عائق في المباريات.

وأكد دياز على جاهزية الدوسري لخوض اللقاء: سالم الدوسري جاهز لخوض المواجهة، وميليسي والبربك يواصلان برامجهما التأهيلية.

وأبدى محمد جحفلي استعداد الفريق للعودة إلى الانتصارات: لدينا الرغبة الكبيرة بحصد النقاط الثلاث وعودة نغمة الانتصارات من خلال مباراة التعاون، الخسارة واردة في عالم كرة القدم وستعطينا الدافع لقاء التعاون بالتعويض والعودة للصدارة.

وأضاف: تألق أي لاعب في الفريق يعود لقوة البديل الجاهز مع المجموعة الكاملة.