نصر غوستافو يواصل الترنح ويخسر أمام الاتفاق بثلاثية

استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه النصر 3 - 2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في الجولة 15 "جولة البيعة" من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الاتفاق في إيقاف مسلسل إهدار النقاط بعد تلقيه أربع خسائر في المراحل الأربع الماضية، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن أحد صاحب المركز 12.

في حين واصل النصر نتائجه السلبية حيث لم يعرف طعم الفوز في المراحل الأربع الماضية، عقب تلقيه خسارتين أمام القادسية والاتفاق وتعادل أمام الباطن والفيصلي، ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً برصيد 24 نقطة.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي نجح بانهاء الشوط الأول متقدماً بهدف عند الدقيقة 41 سجله لاعبه محمد الكويكبي الذي تلاعب بدفاع النصر وسدد الكرة في شباك الحارس حسين شيعان.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق أفضليته وتمكن لاعبه الشاب حامد الغامدي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس حسين شيعان.

ونجح المغربي محمد فوزير بتسجيل هدف تقليص الفارق بعد مرور 3 دقائق من هدف الاتفاق بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله إبراهيم غالب ليضع الكرة في شباك الحارس أحمد الكسار.

عند الدقيقة 60 أهدر مهاجم النصر محمد السهلاوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فهد الجميعة أمام المرمى إلا أنه فشل في تحويلها الى الشباك.

وعند الدقيقة 70 ارتكب حارس النصر حسين شيعان خطأً فادحاً حينما خرج من مرماه وأبعد الكرة بطريقة خاطئة لتصل الى اللاعب محمد الكويكبي الذي سددها من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

ورد النصر سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما تمكن مهاجمه الليبيري ويليام جيبور من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله فهد الجميعة في شباك الحارس أحمد الكسار.

وحاول النصر الخروج بنقطة من المباراة بعدما كثف هجومه على مرمى الاتفاق الذي نجح مدافعوه وحارس مرماهم بتأمين شباكهم لتنتهي المباراة بفوزهم 3 - 2.