يورسيتش: سعيد بالفوز.. وسأعالج الأخطاء

أبدى كرونسبلاف يورسيتش مدرب المنتخب السعودي رضاه عن نتيجة وأداء الأخضر في مباراة الكويت، مشيراً إلى أنه سيبحث عن معالجة الأخطاء التي وقع اللاعبون بها.

وقال يورسيتش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: سعيد بالنتيجة والمستوى في المباراة التي خضناها أمام الكويت، وسأبحث عن معالجة الأخطاء التي وقعنا بها. رافضاً الحديث عن إصابة المهاجم هزاع الهزاع الذي خرج من الملعب في الدقيقة 18.

وواصل المدرب الكرواتي: تحصل منتخب الكويت على عدد من الفرص بعد هدفهم، لكن لاعبونا كانوا في الموعد وأنهوا خطورتها واستمروا بالتحكم بالكرة حتى نهاية المباراة.