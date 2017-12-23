الأهلي يتغلب على الفتح ويبتعد في الصدارة

حقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على الفتح 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما 3 - 1 حيث افتتح إيوانيس فيتفازيديس الأهداف في الدقيقة التاسعة وتعادل عبد القادر الوسلاتي للفتح من ركلة جزاء في الدقيقة 18 قبل أن يسجل مهند عسيري الهدفين الثاني والثالث للأهلي في الدقيقتين 30 و38.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في تسجيل أية أهداف، وأهدر علي الزقعان ركلة جزاء للفتح في الدقيقة 66.

ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب ، وتوقف رصيد الفتح عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وفاز الأهلي في الجولة الماضية على الاتفاق 4 - 1، فيما تعادل الفتح سلبيا مع التعاون.

وهذا الفوز هو التاسع للأهلي هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة للفتح هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.