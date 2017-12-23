الرباط الصليبي يضرب ركبة هزاع الهزاع

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت إصابة هزاع الهزاع مهاجم المنتخب بقطع في الرباط الصليبي عقب خروجه من مباراة افتتاح بطولة كأس الخليج 23 أمام الكويت.

وكتب حساب الاتحاد السعودي على "تويتر": كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها مهاجم المنتخب الوطني هزاع الهزاع ظهر اليوم عن إصابته بالرباط الصليبي.

وتعرض الهزاع إلى إصابة على مستوى الركبة في أول 20 دقيقة من اللقاء، ما استبدل على إثره ودخل مختار فلاتة، بديلا له في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وتم استدعاء هتان باهبري يوم الجمعة، لتشكيلة المنتخب السعودي المشارك في البطولة الخليجية بدلا من هزاع الهزاع.