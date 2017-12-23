الهلال يسعى لاستعادة توازنه على حساب التعاون

يسعى الهلال لاستعادة توازنه حينما يستضيف التعاون على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يتطلع اتحاد جدة لخطف المركز الثالث حينما يواجه ضيفه الفيحاء في ختام الجولة 15 "جولة البيعة" من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى الهلال لاستعادة توازنه حينما يستضيف التعاون.

وتراجع أداء الهلال في المرحلتين الماضيتين بعد تعادله أمام الفتح وخسارته أمام الفيحاء في المرحلة الماضية ليترك مكانه في الصدارة لصالح أهلي جدة.

ويأمل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الى أن يحقق فريقه فوزاً يسعد به أنصاره التي أصبحت قلقه على وضع الفريق الذي فرط في فرصة الابتعاد بالصدارة بعد التعثر في المرحلتين الماضيتين.

وفي المقابل يبحث التعاون عن العودة الى نغمة الانتصارات وتحسين مركزه بالدوري حيث يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الاتفاق صاحب المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يتطلع اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته وخطف المركز الثالث.

وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في المراحل الثلاث الماضية بعد تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه على الاتفاق والرائد والباطن.

وأمام الاتحاد فرصة ذهبية لإنهاء المرحلة 15 وهو في المركز الخامس لاسيما بعد تعثر فريقي النصر والفيصلي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وفي المقابل يسعى الفيحاء لمواصلة نتائجه المميزة والابتعاد عن مناطق الخطر التي كانت تحاصر الفريق مع نهاية الدور الأول.

وحقق الفيحاء فوزين ثمينين في المرحلتين السابقتين عقب انتصاره على الباطن، وفوزه الثمين على الهلال المتصدر في المرحلة الماضية ليحتل المركز 11 برصيد 16 نقطة.