آل الشيخ يقدم 500 ألف ريال لكل نادِ

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن دعمه لكل أندية الدوري السعودي للمحترفين بمبلغ 500 ألف ريال ضمن مبادرة #ادعم_ناديك.

ودشنت الهيئة العامة للرياضة يوم الأحد مبادرة إدعم ناديك، والتي تهدف إلى دعم الأندية ماليا والسماح للمشجعين بدعم أنديتهم المفضلة، وأتى دعم آل الشيخ للأندية ضمن مبادرة #فريقي كبادرة منه لمشجعية أندية دوري المحترفين السعودي.

وتم خلال المبادرة الكشف عن أيقونات فرق الدوري السعودي للمحترفين، وهي تميمة لكل فريق.

وأعلن رئيس الهيئة أن مبادرة ادعم ناديك قد تعود بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال سعودي لدعم أندية دوري المحترفين.