أحد يعزز صفوفه بلاعبين جزائريين

أعلن نادي أحد تعاقده مع اللاعبين الجزائريين محمد بلعويدات ونصر دين خوالد لتدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأصدر النادي بيانا بتفاصيل التعاقدين: أنهت إدارة نادي أحد إجراءات التعاقد مع اللاعبين، محمد بلعويدات، 27 عاما، قادما من نصر حسين داي الجزائري، ونصر الدين خوالد، 31 عاما، قادما من اتحاد العاصمة الجزائري، لتدعيم صفوف الفريق الأول، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، وتم التوقيع مساء أمس السبت بحضور رئيس النادي سعود الحربي، ومشرف الفريق الأول محمد العلوي، ومدير الاحتراف فيصل الصاعدي، ووكيل اللاعبين وبعض من الإعلاميين.