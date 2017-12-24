الأخضر يتفوق تاريخيا على الإمارات في بطولات الخليج

يحمل المنتخب السعودي تاريخاً مميزاً أمام نظيره الإماراتي الذي يبحث عن فوزٍ على الأخضر في بطولات الخليج لم يحدث منذ 10 سنوات، قبل مواجهتهما التي يحتضنها استاد جابر الأحمد يوم الاثنين في افتتاح مباريات المرحلة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

والتقى المنتخبان في بطولات الخليج 18 مواجهة كان نصيب الأخضر منها 11 مباريات في حين حقق الأبيض 4 انتصارات وتعادلا في 3 لقاءات.

ولم يعرف المنتخب الإماراتي طعم الفوز على المنتخب السعودي منذ 10 سنوات، حيث إن آخر فوزٍ له كان عام 2007 في خليجي 18 التي احتضنته أبوظبي حينما التقيا في الدور نصف النهائي وتغلب الأبيض بهدف مهاجمه إسماعيل مطر.

وبدأت لقاءات المنتخبين في الدورة الثانية التي أقيمت في الرياض عام 1972 ونجح المنتخب السعودي بالفوز بنتيجة 4 - صفر سجلها محمد المغنم الشهير بـ"الصاروخ" وسعيد غراب "هاتريك".

وفي البطولة الثالثة التي أقيمت في الكويت عام 1974 حقق الأخضر فوزه الثاني على المنتخب الإماراتي بعد انتصاره بهدفين نظيفين سجلهما محمد المغنم "الصاروخ" وسعيد غراب.

وفي خليجي 4 التي أقيمت في قطر عام 1976 فاز المنتخب السعودي على نظيره الإماراتي بهدفين نظيفين سجلهما حامد صبحي ومحمد المغنم "الصاروخ".

وواصل المنتخب السعودي تفوقه على نظيره الإماراتي حينما فاز عليه للمرة الرابعة على التوالي في خليجي 5 التي أقيمت في بغداد علم 1979، بنتيجة 2 - 1 سجلهما سلطان بن نصيب وماجد عبدالله.

وفي خليجي 6 الذي أقيم في أبوظبي عام 1982، أوقف المنتخب الإماراتي سيطرة الأخضر بعد تحقيقه انتصاره الأول بهدف نظيف سجله سالم خليفة.

واستعاد المنتخب السعودي نغمة الفوز على المنتخب الإماراتي في خليجي 7 الذي احتضنته عمان عام 1984 حينما فاز بهدفين نظيفين سجلهما صالح خليفة وسامي جاسم.

وعرف المنتخب الإماراتي طعم الانتصار الثاني على الأخضر في خليجي 8 الذي أقيم في البحرين عام 1986حينما فاز بهدفي فهد خميس وعدنان الطلياني.

وفي خليجي 9 التي أقيمت في الرياض عام 1988 تعادل المنتخبان لأول مرة بنتيجة 2 - 2، وفي خليجي 11 في قطر عام 1992 حقق المنتخب الإماراتي انتصاره الثالث على الاخضر بهدف نظيف سجله عبدالرزاق إبراهيم.

وفي خليجي 12 الذي أقيم في أبوظبي عام 1994 تعادل المنتخبان 1 - 1، ليحسم التعادل الإيجابي 2 - 2 نتيجتهما في خليجي 13 بعمان.

وفي خليجي 14 الذي أقيم في البحرين عام 1996 استعاد المنتخب السعودي سيطرته حينما فاز على المنتخب الإماراتي بهدف نظيف سجله المهاجم علي الفهيد.

وفي خليجي 15 الذي أقيم في الرياض عام 2002 فاز المنتخب السعودي على نظيره الإماراتي بهدف نظيف سجله المهاجم عبدالله الجمعان، ليكرر تفوقه للمرة الثالثة على التوالي حينما فاز على المنتخب الإماراتي في خليجي 16 الذي أقيم بالكويت بهدفين نظيفين سجلهما محمد الشلهوب ورضا تكر.

وفي خليجي 18 الذي احتضنته العاصمة أبوظبي فاز المنتخب الإماراتي بهدف نظيف سجله المهاجم إسماعيل مطر، ليستعيد الأخضر سيطرته في مواجهاته أمام المنتخب الإماراتي حينما فاز في آخر ثلاث مواجهات في خليجي 19 الذي أقيم بعمان حينما انتصر بثلاثية نظيفة سجلها ياسر القحطاني وعبدالله الزوري وأحمد الفريدي، وفي خليجي 20 الذي أقيم في اليمن بهدف نظيف سجله أحمد عباس، وآخر لقاءاتهما الخليجية كانت في الدورة 22 التي احتضنتها الرياض حينما فاز الأخضر 3 - 2 سجلها ناصر الشمراني ونواف العابد وسالم الدوسري.