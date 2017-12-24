الأخضر ينشد الوصول إلى نصف النهائي عبر نقاط الإمارات

يسعى المنتخب السعودي لوضع قدم في الدور نصف النهائي حينما يواجه نظيره الإماراتي يوم الاثنين على ستاد جابر الأحمد في الكويت، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى في خليجي 23.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الاماراتي الوصيف.

وتواجه المنتخبان 4 مرات خلال السنتين الماضيتين حينما وقعا أولاً في التصفيات الأولية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019 والى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ووقعا في مجموعةٍ واحدة في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 والتي حجز فيها الأخضر مقعده في كأس العالم.

وتفوق المنتخب السعودي في مواجهة الذهاب التي أقيمت في جدة في التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا والى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بنتيجة 2-1 وتعادلا في مواجهة الاياب 1-1.

وفي التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم حقق الأخضر انتصاراً كبيراً بنتيجة 3-صفر في لقاء الذهاب الذي احتضنه ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، وخسر لقاء الإياب 2-1.

واستهل الأخضر مشواره في البطولة على عكس التوقعات حينما نجح بتحقيق فوزه الاول تاريخياً على المنتخب الكويتي 2-1 على أرضه.

ويتطلع المنتخب السعودي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والذي قد يصعد به مبكراً الى الدور نصف النهائي حيث سيحافظ على صدارته برصيد 6 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل الكرواتي كرونسلاف يورسيتش مدرب الأخضر بنفس الشكيلة التي خاضت لقاء الكويت الماضي باستثناء المهاجم هزاع الهزاع الذي تعرض لاصابة الرباط الصليبي في المواجهة الماضية بعد مرور 18 دقيقة وسيلعب المهاجم مختار فلاتة بديلاً له.

واستدعى الكرواتي يورسيتش لاعب نادي الشباب هتان باهبري لينضم الى الأخضر بعد لقاء الكويت ليكون بديلاً للمهاجم المصاب هزاع الهزاع.

وفي المقابل سيدخل المنتخب الاماراتي المواجهه بنفس طموحات المنتخب السعودي حيث أن فوزه سيقربه كثيراً من حجز مقعده في الدور نصف النهائي كونه سيتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.

ونجح المنتخب الاماراتي بتحقيق انتصار صعب على المنتخب العماني بهدف نظيف سجله مهاجمه علي مبخوت في الاختبار الأول لمدربه الايطالي ألبرتو زاكيروني.