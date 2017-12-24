الهلال يعود للانتصارات والفيحاء يسقط اتحاد جدة

استعاد الهلال نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه التعاون 1-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وفي جدة واصل الفيحاء تألقه بعد فوزه الثمين على اتحاد جدة بذات النتيجة، في ختام الجولة 15 "جولة البيعة" من الدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض نجح الهلال في العودة الى سكة الانتصارات بعد فوزه الصعب على التعاون 1-صفر.

وشهد الشوط الأول سيطرة هلالية بلا خطورة في حين ذهبت الخطورة للتعاون الذي سنحت له أكثر من فرصة.

وشكلت مرتدات التعاون خطورة كبيرة على الهلال والتي بدأت بعد مرور 10 دقائق حينما ارتقى لاعبه سعيد الدوسري لعرضية زميله نايف موسى وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وسنحت فرصة محققة للتعاون حينما سدد لاعبه السوري جهاد الحسين كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها لتعود للاعب سعيد الدوسري والذي طوح بالكرة خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني فرص الهلال سيطرته المطلقة على المباراة في حين قلة الخطورة التعاونية التي كانت حاضرة في الشوط الأول.

وعند الدقيقة 55 نجح مدافع الهلال ياسر الشهراني بتسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما حول عرضية زميله سلمان الفرج بقدمه في شباك الحارس المصري عصام الحضري.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه ماجد النجراني أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 30 نقطة في المركز الثاني خلف أهلي جدة المتصدر بفارق نقطة وبأفضلية مواجهتين مؤجلة، وبقي التعاون على رصيده السابق 17 نقطة متراجعاً الى المركز التاسع.







اتحاد جدة والفيحاء







وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" واصل الفيحاء مستوياته المميزة بعد نجاحه بتحقيق فوزٍ ثمين على مضيفه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وسجل هدف الفيحاء مهاجمه الكولومبي دانيلو اسبريلا عند الدقيقة 74 بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء الى 19 نقطة متقدماً الى المركز الثامن، في حين بقي الاتحاد على رصيده السابق 22 نقطة في المركز الخامس.