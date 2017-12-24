الوزير خالد الروضان يحضر تدريب المنتخب السعودي

تواجد خالد الروضان وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت بمقر تدريبات المنتخب السعودي في نادي النصر رفقة حمود فليطح المدير العام لهيئة الرياضة الكويتية.

وكان محسين الجمعان مدير المنتخب السعودي في استقبال الوزير الروضان وفليطح وتابع الجميع تدريبات الأخضر قبل ملاقاة الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج 23.

وقال الوزير خالد الروضان في تصريح نقله حساب المنتخب السعودي على "تويتر": حضرت للتأكد من أن الامور تسير بشكل جيد مع جميع البعثات المشاركة في البطولة والوقوف على احتياجات المنتخب السعودي، وهم أشقاء وأخوان ونود توفير كل سبل الراحة لهم وأن نحسن استضافتهم في الكويت بالشكل الذي يليق بهم.